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22:03, 25 мая 2025Россия

Обломки БПЛА ВСУ упали рядом со школой в Подмосковье

В Бронницах рядом со школой упали обломки БПЛА ВСУ, летевшего на Москву
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал Shot

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитого на подлете к Москве, упали рядом со школой в подмосковных Бронницах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, они рухнули на Московской улице. Туда прибыли специалисты. Они оцепили место происшествия. «Никто из людей не пострадал», — уточняет Shot.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщал, что на подлете к Москве сбили пять БПЛА ВСУ. Всего с 13:00 до 20:00 по московскому времени над регионами России был уничтожен 51 беспилотник.

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