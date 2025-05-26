Обломки БПЛА ВСУ упали рядом со школой в Подмосковье

В Бронницах рядом со школой упали обломки БПЛА ВСУ, летевшего на Москву

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитого на подлете к Москве, упали рядом со школой в подмосковных Бронницах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, они рухнули на Московской улице. Туда прибыли специалисты. Они оцепили место происшествия. «Никто из людей не пострадал», — уточняет Shot.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщал, что на подлете к Москве сбили пять БПЛА ВСУ. Всего с 13:00 до 20:00 по московскому времени над регионами России был уничтожен 51 беспилотник.