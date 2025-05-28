Минобороны раскрыло число сбитых над Россией за ночь беспилотников

Минобороны России: За ночь средства ПВО сбили 296 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами почти 300 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая перехвачено и уничтожено 296 дронов самолетного типа в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, а также в Московском регионе. Число сбитых беспилотников над каждым из них не раскрывается.

Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле в Минобороны не привели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 42 сбитых над регионом за ночь беспилотниках. По его данным, в результате в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое. На местах работают оперативные службы. Пострадавших нет.

В течение ночи о сбитых дронах также неоднократно сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Точные места их уничтожения он не раскрыл, однако рассказал об поражении части беспилотников в Зеленограде.