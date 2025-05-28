Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:40, 28 мая 2025Россия

Минобороны раскрыло число сбитых над Россией за ночь беспилотников

Минобороны России: За ночь средства ПВО сбили 296 беспилотников ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами почти 300 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 21:00 27 мая до 07:00 28 мая перехвачено и уничтожено 296 дронов самолетного типа в Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, а также в Московском регионе. Число сбитых беспилотников над каждым из них не раскрывается.

Информацию о районах падения обломков и возможных последствиях на земле в Минобороны не привели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 42 сбитых над регионом за ночь беспилотниках. По его данным, в результате в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое. На местах работают оперативные службы. Пострадавших нет.

В течение ночи о сбитых дронах также неоднократно сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Точные места их уничтожения он не раскрыл, однако рассказал об поражении части беспилотников в Зеленограде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток зарезал четверых сверстников и поджег дом. Нападавший не смог выбраться из здания и погиб при пожаре

    В США рассказали о сроках введения санкций против России

    В России разработали ставший ответом на западные санкции самолет

    Сроки сдачи одного из новых российских самолетов снова перенесли

    Медики выявили у Киркорова частичный некроз кожи

    Погибшие и раненые подростки из Байкальска оказались в гостях у напавшего

    Алаудинов оценил количество желающих воевать с Россией иностранцев

    Подорожание фруктов и ягод оценили

    Минобороны раскрыло число сбитых над Россией за ночь беспилотников

    Российский посол рассказал о поставляемом на Украину из Швеции оружии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости