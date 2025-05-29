В Россию стали возить ненужные китайцам автомобили

GWM: Китай стал поставлять в Россию подержанные автомобили без пробега

Китай стал поставлять в Россию подержанные автомобили без пробега или проехавшие считанные километры. О ввозе машин, которые не нужны китайцам, рассказал председатель совета директоров Great Wall Motors (GWM) Вэй Цзяньцзюнь, его слова приводит газета «Известия».

По словам эксперта, на китайских платформах DoCar, Guazi и Xianyu, которые специализируются на продаже б/у автомобилей, зарегистрировано три-четыре тысячи торговцев, предлагающих «странные» машины, которые считаются подержанными, но практически новые. Таким образом автомобильные компании намеренно создают иллюзию высоких продаж, пояснил он.

Причина подобного явления — рекордное производство машин в КНР (по итогам года оно выросло до 31 миллиона единиц) и снижение рентабельности. Для высоких показателей продаж производители давят на дилеров, чтобы те увеличивали запасы машин. В свою очередь продавцы, чтобы выполнить план, быстро вернуть деньги и получить от производителя скидку, избавляются от «залежалого товара» и продают его перекупщикам. Таким образом, машины попадают в статистику продаж, но не покидают склада, в то время как продавцы подержанных машин могут воспользоваться государственной программой субсидирования и дать скидку на фактически новый автомобиль.

По данным Ассоциации автомобильных дилеров Китая, в 2024 году доля подобных машин на рынке подержанных авто достигла 12,7 процента, с 2020 она выросла на 7,2 процентных пункта. В прошлом году в КНР продали 15,7 миллиона подержанных автомобилей (плюс 6,1 процента год к году) и, несмотря на общее снижение рынка машин с пробегом, доля техники с нулевым пробегом выросла уже до 15 процентов.

Из-за роста конкуренции внутри страны дилеры отправляют автомобили за границу «параллельным экспортом» дополнительно получая налоговую скидку на экспорт подержанных автомобилей и избегая внутренних налоговых расходов. В стране уже появились сотни специализирующихся на таких поставках фирм.

В марте-апреле 2025 года суммарные объемы поставок подержанных автомобилей из стран Азии на Дальний Восток взлетели более чем на треть. Импорта подобного рода автомобилей в Россию фактически достиг уровня поставок до повышения утилизационного сбора в октябре прошлого года. Резкий рост ввоза подержанных машин в стране фиксируется на фоне ощутимой просадки продаж новых авто. Их реализация на Дальнем Востоке в первые два месяца весны осталась на четверть ниже, чем в четвертом квартале 2024 года.