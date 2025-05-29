В СК подтвердили подрыв ветерана СВО с помощью самодельной бомбы

СК сообщил, что ветерана СВО Гурциева в Ставрополе подорвали с помощью СВУ

Следователи подтвердили, что подрыв ветерана специальной военной операции (СВО) Заура Гурциева в Ставрополе был произведен с применением самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, проведен осмотр места трагедии, назначены судебные экспертизы и принимается комплекс мер, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи рассматривают все возможные версии преступления, в том числе теракт.

Ранее сообщалось, что Никита П. умышленно произвел взрыв при встрече с Гурциевым. В начале мая мужчина переехал в многоквартирный дом на улице Чехова, где накануне встретился с ветераном СВО.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.