В США не увидели смысла продолжать участвовать в конфликте на Украине

Профессор Миршаймер: Конфликт на Украине отвлекает США от проблем с Китаем

Конфликт на Украине отвлекает США от реальных проблем, одной из которых является сдерживание Китая и его растущей мощи. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«Конфликт на Украине нам вредит. Это сильно затрудняет поворот к Азии, так как мы застряли на Украине. А если вы застряли в Европе, то тогда очень сложно полностью переключиться на Китай», — указал ученый.

Он подчеркнул, что в условиях украинского кризиса Россия начинает активнее развивать отношения с Пекином, что также противоречит интересам Вашингтона. При этом эксперт усомнился, что американский президент Дональд Трамп может качественно изменить ситуацию.

Ранее Миршаймер заявил, что президент РФ Владимир Путин вернул России статус великой державы, который она утратила в 1990-е годы. По его словам, в те годы Москва не могла выступить против экспансии НАТО на восток, а нынешний конфликт на Украине показывает, как баланс сил сместился в российскую сторону.