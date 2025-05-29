Профессор Миршаймер: Стратегия Трампа по Украине оказалась провалом

Стратегия президента США Дональда Трампа по переговорам об окончании конфликта на Украине оказалась провалом, так как Россия не доверяет американским представителям. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«Русские не доверяют американцам и администрации Трампа. Он до сих пор очень плохо справлялся с дипломатическими усилиями по завершению конфликта. И нет основания полагать, что Трамп добьется успеха. Мы застряли на Украине в краткосрочной перспективе», — указал исследователь.

Миршаймер также подчеркнул, что в долгосрочной перспективе успех США на Украине маловероятен, так как у России есть альтернатива в лице Китая в качестве надежного партнера.

Ранее Миршаймер заявил, что президент России Владимир Путин вернул России статус великой державы, который она утратила в 1990-е годы. По его словам, нынешний конфликт на Украине доказывает этот факт, так как Москва вновь начала отстаивать свои национальные интересы.