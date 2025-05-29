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17:32, 29 мая 2025Мир

В США признали стратегию Трампа по переговорам провалом

Профессор Миршаймер: Стратегия Трампа по Украине оказалась провалом
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Стратегия президента США Дональда Трампа по переговорам об окончании конфликта на Украине оказалась провалом, так как Россия не доверяет американским представителям. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«Русские не доверяют американцам и администрации Трампа. Он до сих пор очень плохо справлялся с дипломатическими усилиями по завершению конфликта. И нет основания полагать, что Трамп добьется успеха. Мы застряли на Украине в краткосрочной перспективе», — указал исследователь.

Миршаймер также подчеркнул, что в долгосрочной перспективе успех США на Украине маловероятен, так как у России есть альтернатива в лице Китая в качестве надежного партнера.

Ранее Миршаймер заявил, что президент России Владимир Путин вернул России статус великой державы, который она утратила в 1990-е годы. По его словам, нынешний конфликт на Украине доказывает этот факт, так как Москва вновь начала отстаивать свои национальные интересы.

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