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05:34, 29 мая 2025Бывший СССР

В Сумской области несколько мобилизованных в ВСУ покончили с собой

Мобилизованные в ВСУ покончили с собой в Сумской области из-за давления Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Несколько мобилизованных военных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) покончили с собой в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполье.

Источник в подполье рассказал, что мобилизованные в ВСУ покончили с собой, не выдержав шквала артиллерийского огня и ударов российских дронов. Кроме того, военные ощущали давление националистических заградотрядов и приказов Киева, который запрещал отступать.

Подпольщик добавил, что власти Украины скрывают факты суицида от общественности и родных военных, покончивших с собой.

Ранее украинский военнопленный Игорь Войтко сообщил, что его сослуживец покончил с собой из-за страха перед наступлением Вооруженных сил (ВС) России в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Он отметил, что все это происходило у него на глазах.

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