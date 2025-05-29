В Сумской области несколько мобилизованных в ВСУ покончили с собой

Мобилизованные в ВСУ покончили с собой в Сумской области из-за давления Киева

Несколько мобилизованных военных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) покончили с собой в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполье.

Источник в подполье рассказал, что мобилизованные в ВСУ покончили с собой, не выдержав шквала артиллерийского огня и ударов российских дронов. Кроме того, военные ощущали давление националистических заградотрядов и приказов Киева, который запрещал отступать.

Подпольщик добавил, что власти Украины скрывают факты суицида от общественности и родных военных, покончивших с собой.

Ранее украинский военнопленный Игорь Войтко сообщил, что его сослуживец покончил с собой из-за страха перед наступлением Вооруженных сил (ВС) России в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Он отметил, что все это происходило у него на глазах.