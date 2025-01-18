Пленный ВСУ рассказал о суициде сослуживца из-за страха перед наступлением ВС РФ

РИА Новости: Боец ВСУ покончил с собой, испугавшись наступления российских войск

Украинский военнопленный Игорь Войтко сообщил, что его сослуживец покончил с собой из-за страха перед наступлением Вооруженных сил (ВС) России в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Он рассказал об этом РИА Новости.

По его словам, когда начался плотный обстрел, двое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли. Еще один человек покончил с собой, добавил Войтко, отметив, что все это происходило у него на глазах.

6 января 2025 года Минобороны России сообщило, что российские войска полностью взяли город Курахово. По данным оборонного ведомства, город обороняли более 15 тысяч украинских солдат.

Ранее пленный Войтко поведал, что последние военнослужащие ВСУ, которые оставались в Курахово, оказались под угрозой огня за попытку отхода. Как утверждает пленный, солдат предупредили, что обочина, а также сам населенный пункт были заминированы.

