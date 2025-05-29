В Южной Корее разбился самолет

Ренхап: В южнокорейском городе Пхохан потерпел крушение самолет

В южнокорейском городе Пхохан потерпел крушение самолет. Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на местные власти.

При этом Newsis уточнило, что разбившееся воздушное судно принадлежит военно-морским силам (ВМС).

По данным «Ренхап», на борту самолета было четыре человека. Очевидцы сообщили о поднимающемся над горой дыме.

Крушение произошло в 13:52 по местному времени (07:52 по московскому времени).

Ранее в США частный самолет класса бизнес-джет упал на жилые дома, загорелся и поджег здания.