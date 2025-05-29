Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:21, 29 мая 2025Мир

В Южной Корее разбился самолет

Ренхап: В южнокорейском городе Пхохан потерпел крушение самолет
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В южнокорейском городе Пхохан потерпел крушение самолет. Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на местные власти.

При этом Newsis уточнило, что разбившееся воздушное судно принадлежит военно-морским силам (ВМС).

По данным «Ренхап», на борту самолета было четыре человека. Очевидцы сообщили о поднимающемся над горой дыме.

Крушение произошло в 13:52 по местному времени (07:52 по московскому времени).

Ранее в США частный самолет класса бизнес-джет упал на жилые дома, загорелся и поджег здания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о смерти участника СВО при взрыве в Ставрополе

    В Россию стали возить ненужные китайцам автомобили

    В США объявили о создании самолета для трансатлантических перелетов за 55 минут

    Российский губернатор заявил о возможной причастности Украины к гибели ветерана СВО

    Российский полицейский бросился на помощь утопающей и предотвратил трагедию

    Украинский пленный рассказал о решении пойти воевать из-за конфликтов в тюрьме

    Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в Красноармейске

    Стало известно о провальной попытке ВСУ продвинуться на одном направлении

    В ЛНР рассказали об увеличении числа скрытых позиций ВСУ в Серебрянском лесу

    На зеленой линии московского метро восстановлено движение поездов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости