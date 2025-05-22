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18:27, 22 мая 2025Путешествия

Самолет упал на жилые дома в США, загорелся и попал на видео

CNN: Частный самолет упал на дома в Сан-Диего и загорелся
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Частный самолет класса бизнес-джет упал на жилые дома в США, загорелся и поджег здания, а также попал на видео. Об инциденте сообщает CNN.

По данным источника, самолет Cessna 550 потерпел крушение около аэропорта Монтгомери в районе Сан-Диего в четверг, 22 мая, в 03:45 по местному времени. В результате крушения загорелось около 15 домов. Пожарные эвакуировали несколько кварталов.

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По данным сайта FlightAware, бизнес-джет вылетел из аэропорта Тетерборо, расположенного недалеко от Нью-Йорка, поздно вечером 21 мая. Пилот объявил по радио, что самолет находится в трех милях от аэропорта Монтгомери, согласно записи с сайта LiveATC.net. Никаких признаков неполадок не было, и чрезвычайная ситуация не объявлялась.

Уточняется, что самолет мог вместить до шести человек. Однако количество пассажиров на борту джета остается неизвестным. Также неизвестно количество пострадавших. Предполагаемая причина аварии — сильный туман.

Ранее сообщалось, что пилот легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Таиланде, оказался жив. Мужчина находился в критическом состоянии в больнице под пристальным наблюдением врачей.

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