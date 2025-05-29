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08:34, 29 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

В зоне украинского конфликта заметили снижение числа наемников

Военный эксперт Дандыкин: Наемников в зоне украинского конфликта становится мало
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Иностранных наемников в зоне украинского конфликта становятся все меньше, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что военнослужащие уходят из-за проблем с заработной платой и высоких потерь.

«Во-первых, наемников стали уничтожать по тыловым районам. Там, где находятся инструкторы. Под раздачу попадают и французы, и представители других стран. Во-вторых, наемники уходят, потому что все оказалось немного не так, как они планировали — очень жестко, а денег дают меньше», — объяснил военный эксперт.

Он заметил, что иностранных военнослужащих на территории Украины становится все меньше, несмотря на то, что страна активно вербует наемников в разных странах через посольства.

«Особенно в Латинской Америке — там предлагают существенные деньги для этого региона. В принципе, сейчас на стороне Украины больше всего грузин, поляков, а также много колумбийцев», — рассказал Дандыкин.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что желающих воевать с Россией на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранцев становится все меньше. По словам военного, уехавшие с территории Украины наемники рассказывают страшные истории о том, что с ними творилось во время службы.

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