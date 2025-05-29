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12:46, 29 мая 2025Ценности

Вера Брежнева похвасталась фигурой в облегающем боди

Украинская певица Вера Брежнева похвасталась фигурой в черном облегающем боди
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: @ververa

Украинская певица Вера Брежнева похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая сторис опубликована в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 13,5 миллиона подписчиков.

43-летняя знаменитость разместила кадр, на котором предстала в черном облегающем боди, подчеркивающем ее фигуру. Кроме того, звезда надела сапоги на платформе в тон наряду. Образ завершила романтичная прическа с частично выпущенными прядями.

Ранее в мае Вера Брежнева в платье с тысячами кристаллов вышла на ковровую дорожку в Каннах. Исполнительница выбрала вечернее платье индийского дизайнера Маниша Малхотра.

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