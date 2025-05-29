Вера Брежнева похвасталась фигурой в облегающем боди

Украинская певица Вера Брежнева похвасталась фигурой в черном облегающем боди

Украинская певица Вера Брежнева похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая сторис опубликована в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 13,5 миллиона подписчиков.

43-летняя знаменитость разместила кадр, на котором предстала в черном облегающем боди, подчеркивающем ее фигуру. Кроме того, звезда надела сапоги на платформе в тон наряду. Образ завершила романтичная прическа с частично выпущенными прядями.

Ранее в мае Вера Брежнева в платье с тысячами кристаллов вышла на ковровую дорожку в Каннах. Исполнительница выбрала вечернее платье индийского дизайнера Маниша Малхотра.