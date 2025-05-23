Вера Брежнева в платье с тысячами кристаллов вышла на ковровую дорожку в Каннах

Украинская певица Брежнева посетила Каннский фестиваль в платье с кристаллами

Украинская певица Вера Брежнева посетила Каннский кинофестиваль. Соответствующий пост она опубликовала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость вышла на ковровую дорожку в вечернем платье индийского дизайнера Маниша Малхотра. Наряд синего цвета украшали четыре тысячи кристаллов Swarovski, которые вручную пришивали к ткани больше 5500 часов. По словам Брежневой, платье весило 14 килограммов.

Исполнительница также надела украшения ювелирного дома Chopard.

Ранее Вера Брежнева обратилась к бывшему мужу, Константину Меладзе, после роспуска группы «ВИА Гра».