Вероятность снижения ключевой ставки оценили

Экономист Балынин: Ключевую ставку могут понизить до 20 процентов

Не исключено, что на ближайшем заседании совета директоров Банка России будет принято решение о понижении ключевой ставки. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировал «АиФ».

По его словам, если принять во внимание максимальную осторожность Банка России, которую он проявляет, проводя денежно-кредитную политику, то, скорее всего, «ключ» понизят до 20 процентов. Балынин оценивает вероятность такого развития событий в 70 процентов и в 20 процентов сокращение ставки — до 19 процентов.

Экономист обратил внимание, что некоторые банки готовились к снижению ставки до 20 процентов еще накануне прошлого заседания. И хотя их предположения не сбылись, Банк России дал сигнал с «явно смягчающим акцентом».

Ранее главный аналитик Банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев заявил, что ситуация в российской экономике располагает к тому, чтобы смягчить монетарную политику. Впрочем, ЦБ, скорее всего, останется на консервативных позициях.