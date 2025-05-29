Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:50, 29 мая 2025Экономика

Вероятность снижения ключевой ставки оценили

Экономист Балынин: Ключевую ставку могут понизить до 20 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Не исключено, что на ближайшем заседании совета директоров Банка России будет принято решение о понижении ключевой ставки. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировал «АиФ».

По его словам, если принять во внимание максимальную осторожность Банка России, которую он проявляет, проводя денежно-кредитную политику, то, скорее всего, «ключ» понизят до 20 процентов. Балынин оценивает вероятность такого развития событий в 70 процентов и в 20 процентов сокращение ставки — до 19 процентов.

Экономист обратил внимание, что некоторые банки готовились к снижению ставки до 20 процентов еще накануне прошлого заседания. И хотя их предположения не сбылись, Банк России дал сигнал с «явно смягчающим акцентом».

Ранее главный аналитик Банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев заявил, что ситуация в российской экономике располагает к тому, чтобы смягчить монетарную политику. Впрочем, ЦБ, скорее всего, останется на консервативных позициях.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Был в списке целей». Подрыв освобождавшего Мариуполь ветерана СВО шокировал Россию. Что говорят о громком убийстве и его целях?

    Губерниев оценил продление «Спартаком» контракта с тренером фразой «с жиру бесятся»

    Монашка исполнила битбокс и станцевала со священником

    В российском городе нашли яйца кpacнoкнижныx жypaвлeй-кpacaвoк

    Москвичам предложили бесплатно забрать животных из парка

    Стало известно о пленении военнослужащих ВСУ в Часовом Яре

    Космонавты отказались считать космос местом для прогулок

    Путин пообещал отменить ограничение по включению в стаж отпусков по уходу за детьми

    Восьмилетний мальчик выпал с балкона отеля на Ибице и оказался в реанимации с отеком мозга

    Стало известно последствие взятия Строевки российскими войсками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости