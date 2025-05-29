Владимира Мединского внесли в список «Миротворец»

Глава делегации РФ на переговорах по Украине Мединский попал в «Миротворец»

Владимир Мединский, советник президента и глава делегации России на переговорах по Украине, оказался в базе экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

В профиле политика, как отмечается, приводятся его личные данные с 2018 года. Помимо этого, на украинском портале указана информация о его жене, детях, отце и сестре.

На сайте «Миротворец» есть данные и по остальным членам делегации России. В частности, там существуют профили начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и первого замначальника информации управления Генштаба Александра Зорина.

Недавно также стало известно, что семье Мединского начали угрожать с украинской стороны. В этих сообщениях «вполне конкретное содержание», пояснил Владимир Соловьев. По его словам, угрожающие якобы знают местонахождение детей чиновника, также в их распоряжении имеются «начиненные самокаты», которые удастся привести в действие.

В последние несколько дней семье Владимира Ростиславовича, при этом как непосредственно семье, так и близким, как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что "мы знаем, где находятся ваши дети и у нас много начиненных самокатов", намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом", - написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Созданный в 2014-м сайт «Миротворец» является реестром личных данных артистов, политиков и остальных медийный лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля». Несмотря на то что подобная деятельность противоречит законам Украины, в разные периоды с сайтом взаимодействовали госорганы. Портал и по сей день продолжает активно пополняться новыми именами.