Власти российского города разработали план эвакуации в военное время

Власти Тюмени разработали план эвакуации в городе в военное время

Власти Тюмени разработали план, предусматривающий эвакуацию в военное время. Об этом сообщает портал 72.ru.

«Проектом распоряжения предлагается определить мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных, культурных ценностей и архивных документов в безопасные районы в военное время», — указывается в пояснительной записке к проекту документа.

В случае наступления военного времени из города должны вывезти почти всех жителей. При этом будут организованы сборные пункты, до которых граждане будут добираться на общественном транспорте.

При эвакуации населения, согласно документу, жителям необходимо взять с собой личные вещи для длительного пребывания, продукты на два-три дня, а также документы.

В городской администрации подчеркнули, что проект подготовлен в плановом порядке и в соответствии с рекомендациями.

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