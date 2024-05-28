В Совфеде оценили возможность внезапного ядерного удара НАТО по России

Сенатор Бондарев заявил, российское вооружение способно отразить любую атаку

Внезапный ядерный удар НАТО по территории России маловероятен. Возможность неожиданной атаки оценил первый замглавы комитета Совфеда по обороне, бывший главнокомандующий воздушно-космическими силами (ВКС) страны Виктор Бондарев в беседе с РИА Новости.

Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что НАТО отрабатывает у российских границ нанесение ядерных ударов по территории России. Кроме того, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск Североатлантического альянса.

Комментируя эти данные, Бондарев напомнил, что Россия располагает системой раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении, а также другими комплексами противодействия. «Россия обладает достаточным вооружением и арсеналом для отражения любой атаки со стороны любого противника», — подчеркнул сенатор.

Политик добавил, что отражение атак, в том числе ядерных, по российской территории отработано положениями Военной доктрины России. Помимо этого, организация обороны страны прописана в федеральном законе «Об обороне». «Положения доктрины и федерального закона всегда уточняются с изменением характера военных опасностей и угроз, а также задач в области обеспечения обороны и безопасности», — объяснил Бондарев, отметив что спецоперация не является исключением для таких уточнений.

Отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России также прокомментировал зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что на российских границах можно ожидать внезапной атаки в любое время. Однако Россия способна упредить эти удары. По его словам, для их отражения и разворачивается тактическое ядерное оружие и другие виды тяжелого вооружения.