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18:32, 28 мая 2024Россия

В Совфеде оценили возможность внезапного ядерного удара НАТО по России

Сенатор Бондарев заявил, российское вооружение способно отразить любую атаку

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Внезапный ядерный удар НАТО по территории России маловероятен. Возможность неожиданной атаки оценил первый замглавы комитета Совфеда по обороне, бывший главнокомандующий воздушно-космическими силами (ВКС) страны Виктор Бондарев в беседе с РИА Новости.

Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что НАТО отрабатывает у российских границ нанесение ядерных ударов по территории России. Кроме того, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск Североатлантического альянса.

Комментируя эти данные, Бондарев напомнил, что Россия располагает системой раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении, а также другими комплексами противодействия. «Россия обладает достаточным вооружением и арсеналом для отражения любой атаки со стороны любого противника», — подчеркнул сенатор.

Политик добавил, что отражение атак, в том числе ядерных, по российской территории отработано положениями Военной доктрины России. Помимо этого, организация обороны страны прописана в федеральном законе «Об обороне». «Положения доктрины и федерального закона всегда уточняются с изменением характера военных опасностей и угроз, а также задач в области обеспечения обороны и безопасности», — объяснил Бондарев, отметив что спецоперация не является исключением для таких уточнений.

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Отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России также прокомментировал зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что на российских границах можно ожидать внезапной атаки в любое время. Однако Россия способна упредить эти удары. По его словам, для их отражения и разворачивается тактическое ядерное оружие и другие виды тяжелого вооружения.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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