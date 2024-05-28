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11:30, 28 мая 2024Россия

В Совфеде отреагировали на отработку НАТО ядерных ударов по России

Сенатор Джабаров: Россия способна упредить ядерный удар НАТО

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия способна упредить ядерный удар НАТО по территории страны, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на отработку таких атак государствами Североатлантического альянса.

«Сейчас наши границы — это то место, где можно ожидать внезапного удара противника в любое время. Тем более НАТО максимально приблизилось к нашим границам. Тем не менее упредить эти удары возможно, для этого мы разворачиваем тактическое ядерное оружие, другие виды тяжелых вооружений, которые позволят отразить любой удар», — сказал сенатор.

С учетом нынешней оперативной обстановки мы это понимаем, создаем укрепрайоны и будем делать так, чтобы не было неожиданностей в виде тех или иных атак стран НАТО на нашу территорию

Владимир Джабаровроссийский сенатор

Как заявил руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов, НАТО возле российских границ отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории России. Он добавил, что военный блок активно занимается разведывательной деятельностью у российских рубежей.

Кулишов уточнил, что НАТО в последнее время с высокой интенсивностью проводит мероприятия оперативно-боевой подготовки своих войск. Во время них военнослужащие альянса отрабатывают сценарии ведения боевых действий против России. «Все это требует от нас принятия адекватных мер по защите и охране наших рубежей», — заявил он.

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