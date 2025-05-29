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21:02, 29 мая 2025Бывший СССР

Военкор рассказал об ожесточенных боях на красноармейском направлении

Военкор Котенок: Российские войска ведут ожесточенные бои у Красноармейска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска ведут ожесточенные бои в районе Ульяновки (украинское название — Малиновка) у Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Ожесточенные бои на восточном охвате Покровско-Димитровской группировки ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру») в районе Ульяновка (Малиновка) — Мирное», — написал он.

Военкор добавил, что российским войскам удалось ликвидировать хорошо оборудованный укрепрайон украинских войск между Ульяновкой и Шевченко Первым, чем обеспечили безопасный фланг подразделениям, атакующим в направлениях Новоэкономического и Дружковки. Кроме того, по его словам, из Шевченко Первого продолжается наступление в направлении Коптево.

Котенок также сообщил, что ожесточенные бои ведутся за село Полтавка. Кроме того, он рассказал, что российские военные вышли на южную и восточную окраины населенного пункта Русин Яр. Военкор отметил, что восточнее села они атакуют опорные пункты ВСУ на высотах.

Минобороны России сообщило о взятии Шевченко Первого 29 мая. Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Центр».

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