Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:02, 29 мая 2025Россия

Володин перечислил вступающие в силу в июне законы

Володин: В июне вступят в силу законы о поддержке бизнеса и борьбе с мошенниками
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В июне в России вступят в силу несколько законов. Их в своем Telegram-канале перечислил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

С начала лета в России вводятся новые меры, направленные на борьбу с кибермошенниками. Так, банки, государственные операторы связи и маркетплейсы не будут иметь право информировать граждан через иностранные мессенджеры. Этот же закон устанавливает, что сообщение с кодами доступа для сервиса «Госуслуги» не будет приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием мошенников.

27 июня в силу вступит закон, который будет считать нарушением ведение предпринимательской деятельности без предварительного уведомления. Такие представители бизнеса не смогут уклониться от проверок товаров и условий производства.

Тогда же начнет действовать документ, который посвящен технологической политике России. В нем обозначены ее цели, задачи и инструменты. Формированием политики будут заниматься президент России, Федеральное Собрание, Правительство, Банк России, РАН и исполнительные органы регионов страны.

Володин также обозначил законы, которые вступили в силу в конце мая. Так, 23 мая вступил в силу закон о льготах при поступлении в вузы для детей участников боевых действий на территории России. Они смогут поступить в вузы на программы бакалавриата и спецалитета по особой квоте. Такие льготы до этого уже были у детей участников СВО.

В конце мая также была упрощена процедура внесудебного банкротства для участников СВО. Они смогут воспользоваться этой процедурой во внесудебном порядке, если размер их долга не превышает один миллион рублей и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.

Ранее Володин заявлял, что Госдума разработает проект закона о защите религиозных символов.
В качестве обоснования инициативы спикер указал на факты замыливания таких символов— последний такой случай произошел на сайте Кремля, где на гербе отсутствовали кресты.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о смерти участника СВО при взрыве в Ставрополе

    В России технологии ИИ назвали оружием

    Россиянка описала общественные туалеты в Японии словами «не могла сдержать восторга»

    В Россию стали возить ненужные китайцам автомобили

    В США объявили о создании самолета для трансатлантических перелетов за 55 минут

    Российский губернатор заявил о возможной причастности Украины к гибели ветерана СВО

    Российский полицейский бросился на помощь утопающей и предотвратил трагедию

    Украинский пленный рассказал о решении пойти воевать из-за конфликтов в тюрьме

    Пушилин заявил о продвижении ВС РФ в Красноармейске

    Стало известно о провальной попытке ВСУ продвинуться на одном направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости