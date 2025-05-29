Володин перечислил вступающие в силу в июне законы

Володин: В июне вступят в силу законы о поддержке бизнеса и борьбе с мошенниками

В июне в России вступят в силу несколько законов. Их в своем Telegram-канале перечислил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

С начала лета в России вводятся новые меры, направленные на борьбу с кибермошенниками. Так, банки, государственные операторы связи и маркетплейсы не будут иметь право информировать граждан через иностранные мессенджеры. Этот же закон устанавливает, что сообщение с кодами доступа для сервиса «Госуслуги» не будет приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием мошенников.

27 июня в силу вступит закон, который будет считать нарушением ведение предпринимательской деятельности без предварительного уведомления. Такие представители бизнеса не смогут уклониться от проверок товаров и условий производства.

Тогда же начнет действовать документ, который посвящен технологической политике России. В нем обозначены ее цели, задачи и инструменты. Формированием политики будут заниматься президент России, Федеральное Собрание, Правительство, Банк России, РАН и исполнительные органы регионов страны.

Володин также обозначил законы, которые вступили в силу в конце мая. Так, 23 мая вступил в силу закон о льготах при поступлении в вузы для детей участников боевых действий на территории России. Они смогут поступить в вузы на программы бакалавриата и спецалитета по особой квоте. Такие льготы до этого уже были у детей участников СВО.

В конце мая также была упрощена процедура внесудебного банкротства для участников СВО. Они смогут воспользоваться этой процедурой во внесудебном порядке, если размер их долга не превышает один миллион рублей и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.

Ранее Володин заявлял, что Госдума разработает проект закона о защите религиозных символов.

В качестве обоснования инициативы спикер указал на факты замыливания таких символов— последний такой случай произошел на сайте Кремля, где на гербе отсутствовали кресты.