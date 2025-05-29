Восьмилетний мальчик выпал с балкона отеля на Ибице и оказался в реанимации с отеком мозга

Daily Mail: Восьмилетний мальчик выпал с балкона отеля в Сан-Антонио

Отдыхавший на Ибице восьмилетний мальчик выпал с балкона номера отеля на курорте Сан-Антонио и оказался в реанимации с тяжелой черепно-мозговой травмой и отеком мозга. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что ребенок свалился вниз в гостинице Vibra Bay вечером 28 мая. Его доставили в клинику на Ибице для операции, но из-за отсутствия реанимации для детей пострадавшего пришлось отвезти на Майорку. По словам врачей, у ребенка также перелом черепа.

Расследование случившегося продолжается, однако правоохранители рассматривают это как несчастный случай.

Ранее в Таиланде пьяный британский турист упал с балкона отеля и пробил потолок соседнего кафе. По словам очевидцев, от мужчины исходил такой запах, словно прорвало канализационную трубу.