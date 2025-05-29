Врач предупредила об опасности душа сразу после еды

Врач Бербелл: Привычка принимать душ сразу после еды может вызвать изжогу

Врач Сара Марин Бербелл посоветовала отказаться от привычки принимать душ сразу после еды. Об опасности этой процедуры она предупредила в беседе с изданием Vanitatis.

Бербелл объяснила, что после приема пищи организм сразу же направляет большое количество крови к органам желудочно-кишечного тракта. Это необходимо, чтобы переработать всю поступившую в него еду.

Однако, по словам врача, если в это время принять душ, особенно горячий, организм перенаправит часть крови к коже, чтобы регулировать температуру тела. В результате это может вызвать такие проблемы, как изжога, тяжесть в животе и даже головокружение. Причиной тому является замедление пищеварения, уточнила Бербелл.

Ранее косметолог Элин Нойманн рассказала, как правильно принимать душ летом. По ее словам, не стоит в это время года находиться в ванной комнате более 10 минут.