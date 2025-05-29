Вучич рассказал об обсуждении с Путиным поставок сербского оружия Украине

Вучич заявил, что он обсудил информацию о поставках оружия Украине с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что 9 мая он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным данные о поставках Белградом оружия Украине. Об этом он рассказал в эфире сербского Радио и телевидения.

«Я об этом говорил с президентом Путиным в присутствии нескольких человек из обеих делегаций и говорил с ним об этом наедине. Я не раскрывал бы детали нашего разговора», — сказал он.

По его словам, Россия и Сербия сформировали совместную рабочую группу для «установления фактов» касательно данной проблемы.

Прежде российская Служба внешней разведки обвинила Сербию в военных поставках Украине. «Оборонные предприятия Сербии вопреки декларируемому властями "нейтралитету" продолжают осуществлять поставки боеприпасов Украине», — отмечается в публикации ведомства.