Южно-азиатской стране предсказали статус четвертой экономики мира

CNBC: Индия скоро потеснит Японию и станет четвертой экономикой мира

В 2025 году экономика Индии вырастет до 4,187 триллионов долларов, незначительно потеснив Японию и став таким образом четвертой экономикой мира. Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на данные МВФ.

Причинами, которые обеспечат такую динамику, станут демографической фактор, а также растущее число образованной молодежи. Последнее расширяет возможности Индии в сфере технологий и услуг, а также повышает ее шансы стать производственным центром. Как отметили эксперты, Индия превращается в «точно настроенную машину по наращиванию капитала», а стало быть, ее переход в первую четверку по рейтингу ВВП — решенное дело.

По словам валютного стратега и экономиста ANZ Bank Дираджа Нима, получению Индией статуса четвертой экономики мира будет также способствовать рост внутреннего потребления за счет улучшения спроса в сельских районах. Именно потребление составляет более 56 процентов экономики Индии и является одним из главных двигателей ее роста. В I квартале 2025 года на сельские районы пришлось почти 40 процентов от общего объема продаж потребительских товаров.

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Однако главный экономист по Индии в TS Lombard Шумита Девешвар обратила внимание, что хотя Индия и станет четвертой по величине экономикой мира, между ней и Японией есть огромный разрыв в уровне жизни, а также социальной, экономической и физической инфраструктуре. По данным МВФ, текущий ВВП на душу населения в Индии составляет 2880 долларов, а в Японии — 33 тысячи 960 долларов. Индии предстоит проделать огромную работу, чтобы преодолеть этот разрыв. Потребуется серьезное увеличение капитальных затрат на инфраструктуру, улучшение доступа к образованию и повышение квалификации рабочей силы.

Ранее появился прогноз, что Европейский союз постарается заменить Китай Индией в европейских цепочках поставок.