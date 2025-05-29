Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:23, 29 мая 2025Моя страна

Заметный из космоса разлом в России показали изнутри

Гигантский разлом в Челябинской области показали изнутри
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Вести Южный Урал | Челябинск»

На территории Челябинской области есть разломы, заметные даже из космоса. Как сообщает ГТРК «Южный Урал», они тянутся на несколько десятков километров и в некоторые из них можно забраться со снаряжением. Телеканал опубликовал кадры из провала вблизи поселка Магнитка.

Гид Александр Грехов, сопровождающий корреспондента телеканала, рассказал, что впервые оказался здесь в 2012 году из-за увлечения фотографией. Гигантские разломы являются рукотворными.

«До 70-х годов работал рудник Магнитка. Добывали руду титаномагнетит. Когда запасы стали заканчиваться, решили взорвать шахту и добывать открытым способом, карьерным. Образовались такие глубокие провалы», — рассказал Грехов.

Телеканал отметил, что координаты пещер можно найти в интернете, однако не стоит отправляться в самостоятельное путешествие — лучше воспользоваться услугами опытного гида.

Ранее сообщалось, что под Самарой обнаружен гигантский тоннель длиной 150 метров. «Здесь под слоем пыли оживают истории индустриального прошлого. Завораживает своей формой и масштабом, а жар от старых труб заставляет невольно задуматься: ты попал в ад?» — говорится в описании к снимкам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Родственники подорвавшего ветерана СВО смертника раскрыли правду о нем

    Раскрыто отношение россиян к домоседам

    Купивших алкоголь подросткам для кровавой вечеринки в Байкальске задержали

    Южно-азиатской стране предсказали статус четвертой экономики мира

    Эрдоган назвал единственный путь к миру на Украине

    Барсуки помешали нидерландским военным построить склад боеприпасов

    Главе Центробанка европейской страны вынесли приговор по делу о коррупции

    Россиянка Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

    Китай запустил миссию Tianwen-2 к квазиспутнику Земли

    Сборная Украины по дзюдо отказалась выступать на ЧМ из-за белорусов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости