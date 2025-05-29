Заметный из космоса разлом в России показали изнутри

Гигантский разлом в Челябинской области показали изнутри

На территории Челябинской области есть разломы, заметные даже из космоса. Как сообщает ГТРК «Южный Урал», они тянутся на несколько десятков километров и в некоторые из них можно забраться со снаряжением. Телеканал опубликовал кадры из провала вблизи поселка Магнитка.

Гид Александр Грехов, сопровождающий корреспондента телеканала, рассказал, что впервые оказался здесь в 2012 году из-за увлечения фотографией. Гигантские разломы являются рукотворными.

«До 70-х годов работал рудник Магнитка. Добывали руду титаномагнетит. Когда запасы стали заканчиваться, решили взорвать шахту и добывать открытым способом, карьерным. Образовались такие глубокие провалы», — рассказал Грехов.

Телеканал отметил, что координаты пещер можно найти в интернете, однако не стоит отправляться в самостоятельное путешествие — лучше воспользоваться услугами опытного гида.

Ранее сообщалось, что под Самарой обнаружен гигантский тоннель длиной 150 метров. «Здесь под слоем пыли оживают истории индустриального прошлого. Завораживает своей формой и масштабом, а жар от старых труб заставляет невольно задуматься: ты попал в ад?» — говорится в описании к снимкам.