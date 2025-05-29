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12:12, 29 мая 2025Силовые структуры

Завербованный СБУ россиянин получил 20 лет колонии

В Крыму агент СБУ получил 20 лет колонии за передачу данных о военных складах
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд Республики Крым приговорил 59-летнего жителя Джанкоя, передавшего украинским спецслужбам данные об объектах Минобороны РФ, к 20 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по делу о госизмене. Следствие и суд установили, что он был противником проведения СВО и в 2022 году вышел на контакт с представителем Службы безопасности Украины (СБУ). Ранее он выезжал на территорию Украины, где и был завербован.

По заданию куратора он собирал информацию о местах расположения военных складов в городе Джанкое и Красноперекопском районе, делал скриншоты геолокаций и выделял участки, где склады располагались, а потом отправлял их в мессенджере представителю СБУ.

Ранее ФСБ показала видео задержания и признания жителя ЛНР в шпионаже в пользу Украины.

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