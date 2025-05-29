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18:00, 29 мая 2025Из жизни

Жена тряпичной куклы рассказала о кризисе в отношениях с мужем

Бразильянка заявила о кризисе в отношениях с мужем-куклой после семи лет брака
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @meirivone_santinha

Жительница Бразилии рассказала о серьезном кризисе в отношениях со своим тряпичным мужем. Об этом сообщает Daily Star.

39-летняя Мейривоне Роча Мораес, страдающая объектофилией (романтическим влечением к неодушевленным предметам), призналась, что ее супруг, кукла Марсело, якобы изменяет ей. Муж и жена даже посещают сеансы семейной психотерапии, хотя специалисты сомневаются в эффективности такого лечения.

«Это не первый раз, когда он мне изменяет, — заявила Мораес в одном из роликов, который выложила в соцсетях. — Он хоть и сделан из ткани, но отлично умеет манипулировать!» Бразильянка всерьез рассматривает развод после семи лет брака, несмотря на наличие троих «детей» и «беременности».

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Марсело сшила мать Мораес. Увидев «мужчину» с голубыми глазами, каштановыми волосами и усами, та решила стать его женой и через несколько месяцев сообщила, что родила от него сына по имени Марселиньо. После этого у пары появились девочки-близнецы Марсела и Эмилья. Все трое детей — тоже тряпичные куклы.

Ранее Мораес рассказывала о похищении их с Марсело тряпичного сына. После злоумышленник прислал ей письмо, которое было составлено из букв, вырезанных из журналов. В нем он потребовал от семьи выкуп в размере суммы, эквивалентной 17 миллионам рублей.

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