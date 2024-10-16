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16:24, 16 октября 2024Из жизни

Жена тряпичной куклы рассказала о похищении их тряпичного ребенка

Жена куклы из Бразилии рассказала о требованиях похитителя их тряпичного ребенка

Фото: @meirivone_santinha

Жительница Бразилии, которая утверждает, что вышла замуж за тряпичную куклу Марсело, заявила, что их двухлетнего ребенка-куклу похитили. О требованиях злоумышленника она подробно рассказала Jam Press.

Марсело для 37-летней Мейривоне Рочи Мораес сшила ее мать. Увидев «мужчину» с голубыми глазами, каштановыми волосами и усами, Мораес решила стать его женой и через несколько месяцев сообщила, что родила от него сына по имени Марселиньо. После этого у пары появились девочки-близнецы Марсела и Эмилья.

По словам Мораес, второй день рождения сына они отметили в кругу семьи. «Марселиньо отлично повеселился с родственниками», — рассказала женщина. Через некоторое время мальчик пропал. Мораес уверена, что похищение произошло, когда он пошел за хлебом. Незадолго до этого соседи видели у дома тряпичной семьи предполагаемого похитителя — мужчину с сумкой.

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Позже злоумышленник, как рассказывает Мораес, прислал ей письмо с посланием, которое было составлено из букв, вырезанных из журналов. В нем он потребовал от семьи выкуп в размере суммы, эквивалентной 17 миллионам рублей. «Я не богата, мне не хватает на еду, а ты хочешь от меня так много денег», — пересказала она слова, обращенные к преступнику.

Женщина обратилась к полицейским, но те рассмеялись ей в лицо. «Как вы вообще можете шутить по поводу исчезновения ребенка, которому всего два года?» — задалась вопросом Мораес. Она распечатала фотографии Марселиньо и расклеила их по городу. Женщина также попросила связаться с ней любого, кто узнает что-нибудь об этом деле.

Ранее Мораес пожаловалась на трудности, с которыми ей и Марсело пришлось столкнуться после появления у них близнецов. Она заявила, что когда семейство увеличилось, забот стало вдвое больше, однако муж поддерживает ее и помогает ей «купаться, есть и спать».

Их время пришло!
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      Юлия Юткина
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