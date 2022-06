Женщина вышла замуж за тряпичную куклу и родила от нее ребенка

В Бразилии женщина вышла замуж за созданную ее матерью тряпичную куклу

В Бразилии мечтавшая о семье женщина вышла замуж за созданную ее матерью тряпичную куклу и родила в браке ребенка. Об этом сообщает издание Need to Know.

37-летняя Мейривоне Роча Мораес не могла встретить достойного человека для создания семьи и страдала от одиночества. Ее мать решила помочь дочери и создала для нее тряпичную куклу в виде мужчины с голубыми глазами, каштановыми волосами и усами. Как только Мораес увидела его, она сразу же влюбилась и, как она утверждает, ее избранник ответил взаимностью.

Через несколько месяцев после начала романа бразильянка якобы обнаружила, что беременна. Поскольку женщина хотела, чтобы ребенок родился в официальном браке, пара начала планировать свадьбу. Влюбленным удалось в сжатые сроки организовать церемонию, на которой присутствовали 250 гостей.

После праздника новобрачные отправились в недельное путешествие в Рио-де-Жанейро. Как утверждает Мораес, вскоре после возвращения у нее начались схватки. Весь процесс занял 35 минут. Женщина «рожала» дома в присутствии врача и медсестры и при этом вела прямую трансляцию в интернет, которую смотрели 200 человек.

Родившегося кукольного ребенка пара назвала Марселиньо. Мораес призналась, что счастлива в браке, однако ей тяжело быть единственной кормилицей в семье. Она добавила, что ее муж идеален, поскольку не ругается с ней и принимает ее любой.

Ранее сообщалось, что жительница США вышла замуж за зомби-куклу. Стоимость организации свадьбы составила 500 долларов.

