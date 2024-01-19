Жена тряпичной куклы рассказала о трудностях после «рождения» близнецов

Жена тряпичной куклы Марсело из Бразилии рассказала о его стрессе из-за детей

Жительница Бразилии, которая утверждает, что вышла замуж за тряпичную куклу, пожаловалась на трудности после рождения тряпичных детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Мейривоне Роча Мораес не могла встретить достойного человека для создания семьи и страдала от одиночества. Ее мать решила помочь дочери и сшила ей тряпичную куклу по имени Марсело в виде мужчины с голубыми глазами, каштановыми волосами и усами. Бразильянке игрушка очень понравилась: она вышла за нее замуж и через несколько месяцев якобы родила сына по имени Марселиньо. После этого у пары «родились» близнецы.

Жена тряпичной куклы заявила, что когда семейство увеличилось, забот стало вдвое больше, однако муж поддерживает ее и помогает ей «купаться, есть и спать». При этом бразильянка отметила, что Марсело находится в стрессовой ситуации, так как им теперь нужно больше денег. «Расходы растут, а ему приходится платить за еду, одежду, аренду, электричество, воду и лекарства. Поэтому он немного нервничает из-за всех этих счетов», — рассказала женщина.

При этом она уверяет, что тряпичный Марсело всегда мечтал о большой семье и очень счастлив. Сама Мораес призналась, что мечтает переехать в более просторный дом.

Ранее Мораес несколько раз уличала супруга в изменах. В июне 2022 года она заявила, что Марсело не остановился на одной измене и продолжил любовные похождения, несмотря на обещания хранить верность.

