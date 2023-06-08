Женщина уличила мужа-куклу в измене и лишила его мужского достоинства

Женщина из Бразилии наказала мужа-куклу за измену и лишила его мужского достоинства

Женщина из Бразилии, состоящая в браке с мужем-тряпичной куклой, уличила его в новых изменах и наказала, лишив мужского достоинства. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам Мейривоны Роча Мораес, она была очень счастлива в браке, пока не узнала про измену тряпичного супруга в ноябре 2022 года. «Я узнала об этом через подругу, которая рассказала мне, что видела, как Марсело входил в мотель с другой женщиной. Это случилось, пока я три ночи была в больнице с Марселиньо, нашим сыном, у которого был вирус», — посетовала тогда Мораес.

Теперь она утверждает, что Марсело не остановился на одной измене и продолжил любовные похождения, несмотря на обещания хранить верность. Бразильянка проверила телефон супруга и якобы нашла переписку с женщинами. После этого она устроила мужу скандал и хотела выгнать из дома, но решила дать ему еще один шанс. Однако наказания тряпичному Марсело избежать не удалось.

Тем вечером подруга написала мне, что он снова изменяет. Так что я разозлилась и отправила его на диван. А в качестве дополнительного наказания я сняла с него резиновый фаллоимитатор длиной 16 сантиметров. Я поступала так и раньше. Я боюсь, что другие женщины будут трогать пенис Марсело, так что убираю его в ящик, если мы идем в бар или на концерт Мейривоне Роча Мораес

Несмотря на измены мужа и его финансовую несостоятельность, бразильянка пока не готова расстаться с ним. «Он не спорит со мной, не ругается и понимает меня. Марсело — замечательный муж и настоящий мужчина, другие женщины завидуют мне», — заявила она.

Отношения 37-летней Мейривоне Роча Мораес и тряпичного Марсело начались в июне 2022 года. Женщина не могла встретить достойного человека для создания семьи и страдала от одиночества. Ее мать решила помочь дочери и сшила для нее тряпичную куклу в виде мужчины с голубыми глазами, каштановыми волосами и усами. Как только Мораес увидела его, она сразу же влюбилась и, как она утверждает, ее избранник ответил взаимностью.

Ранее сообщалось, что женившийся на тряпичной кукле Наталье мужчина из Колумбии поделился новостями о ее болезни. По его словам, недавно его жене и матери его тряпичных детей резко стало плохо, и он вызвал врачей.