Женившийся на кукле мужчина заявил о болезни жены

Женившийся на тряпичной кукле Наталье мужчина из Колумбии поделился новостями о ее болезни

27-летний Кристиан Монтенегро из Колумбии заявил, что его жена-кукла заболела, и ей потребовалась помощь медиков. Как сообщает Daily Mirror, причиной вызова скорой помощи стали головная боль и последовавший за ней обморок.

Мужчина, женившийся на тряпичной кукле, которую называет Натальей Ортиз, поделился в новом видео новостями о болезни жены. По его словам, недавно его жене резко стало плохо, и он вызвал врачей. Медики сообщили Монтенегро, что сделают все возможное для спасения Натальи. На опубликованном мужчиной в соцсетях видеозаписи, можно увидеть, как врачи проверяют жизненные показатели Натальи в машине скорой помощи.

У нее была мигрень, а потом она потеряла сознание. Я вызвал вас, потому что не хочу, чтобы она умерла. Она мать моей дочери. Все будет хорошо, любовь моя Кристиан Монтенегро муж тряпичной куклы

Монтенегро начал отношения с куклой после долгих лет, проведенных без пары. Наталья и Кристиан вместе уже два года. Не так давно мужчина сделал предложение, а год назад они поженились. При этом у пары уже родилось трое детей-кукол. Кристиан регулярно выкладывает в сеть фото и видео их совместной жизни.

В настоящий момент неизвестно, действительно ли Монтенегро вызвал скорую помощь или видеозапись с реанимационными действиями в отношении куклы — это постановка.

Видео вызвало противоречивую реакцию общественности. Департамент здравоохранения Боготы сообщил, что проведет проверку в отношении парамедиков, которые, предположительно, пытались оказать медицинскую помощь тряпичной кукле.

Ранее сообщалось о бразильянке, которая тоже вышла замуж за тряпичную куклу по имени Марсело. Не так давно она начала жаловаться на неверность мужа.

