Женщина вышла замуж за тряпичную куклу с усами и пожаловалась на ее неверность

LADbible: вышедшая замуж за тряпичную куклу бразильянка пожаловалась на ее неверность

Жительница Бразилии, вышедшая замуж за тряпичную куклу, пожаловалась на ее неверность. Об этом сообщает LADbible.

37-летняя Мейривоне Роча Мораес не могла встретить достойного человека для создания семьи и страдала от одиночества. Ее мать решила помочь дочери и сшила ей тряпичную куклу по имени Марсело в виде мужчины с голубыми глазами, каштановыми волосами и усами. Бразильянке игрушка очень понравилась: она вышла за нее замуж и через несколько месяцев якобы родила сына по имени Марселиньо.

По словам женщины, она была очень счастлива в браке, пока не узнала про измены тряпичного супруга. «Я узнала об этом через подругу, которая рассказала мне, что видела, как Марсело входил в мотель с другой женщиной. Это случилось пока я три ночи была в больнице с Марселиньо, нашим сыном, у которого был вирус», — посетовала Мораес.

Затем бразильянка проверила телефон супруга и, как она утверждает, нашла переписку с другими женщинами. После этого она устроила мужу скандал, но тот не признавался в измене и упорно все отрицал. Мораес хотела выгнать куклу из дома, но решила дать ей еще один шанс. Она объяснила, что их сын нуждается в отце, а ее любовь к Марсело слишком сильна.

«Мне нужно поговорить с ним и получить обещание, что он больше никогда не будет изменять. Если же он сделает это еще раз, я его не прощу», — заключила женщина.

Ранее сообщалось, что жительница США вышла замуж за зомби-куклу. «Наконец, я разрешила себе открыться и быть самой собой. Я позволила себе те эмоции, которые испытывала глубоко внутри. Несмотря на недопонимание со стороны окружающих, сейчас я чувствую себя самой счастливой», — призналась американка.