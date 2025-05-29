Житель Курской области получил ранение при уборке склада на заминированном ВСУ участке

СК возбудил дело из-за ранения жителя Курской области от минирования ВСУ

Следователи возбудили уголовное дело о теракте в связи с ранением 57-летнего жителя Большесолдатского района Курской области в результате детонации мины ВСУ. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко:

По данным ведомства, мужчина получил ранение 16 мая во время уборки на складе в Большесолдатском районе. Он поднял с земли предмет, который загорелся. Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму.

На допросе житель области рассказал следователям об обстоятельствах произошедшего. Устанавливаются виновные их числа украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела из-за атаки украинского дрона на автомобиль с 42-летним жителем села Гончаровка Суджанского района Курской области.