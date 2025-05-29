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07:27, 29 мая 2025Бывший СССР

Житель Мариуполя рассказал о выстрелах ВСУ в спину полицейскому

Житель Мариуполя Моисеенко: ВСУ стреляли в спину полицейского за желание сдаться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Житель Мариуполя и местный общественник Алексей Моисеенко рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелили в спину украинскому полицейскому. Его слова приводит РИА Новости.

Моисеенко рассказал, что одна женщина в городе искала своего родного брата — сотрудника украинской полиции. «Азовцы» («Азов» — запрещенная в России террористическая организация) оставили их следить, откуда идут российские бойцы.

«Он посидел без еды, без воды и пошел сдаваться [русским]. Его в спину расстреляли, семь пулевых ранений, но он выжил. Его вылечили, сейчас находится в СИЗО, потому что воевал за Украину», — сказал он.

Ранее участник боев за Мариуполь рассказал об уловке ВСУ. По его словам, после зачистки девятиэтажки в городе от ВСУ в логове противника были обнаружены документы НАТО и ловушка — бронежилет, под которым была спрятана граната без чеки.

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