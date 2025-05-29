Житель Мариуполя Моисеенко: ВСУ стреляли в спину полицейского за желание сдаться

Житель Мариуполя и местный общественник Алексей Моисеенко рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелили в спину украинскому полицейскому. Его слова приводит РИА Новости.

Моисеенко рассказал, что одна женщина в городе искала своего родного брата — сотрудника украинской полиции. «Азовцы» («Азов» — запрещенная в России террористическая организация) оставили их следить, откуда идут российские бойцы.

«Он посидел без еды, без воды и пошел сдаваться [русским]. Его в спину расстреляли, семь пулевых ранений, но он выжил. Его вылечили, сейчас находится в СИЗО, потому что воевал за Украину», — сказал он.

Ранее участник боев за Мариуполь рассказал об уловке ВСУ. По его словам, после зачистки девятиэтажки в городе от ВСУ в логове противника были обнаружены документы НАТО и ловушка — бронежилет, под которым была спрятана граната без чеки.