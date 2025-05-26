«Решили такую нам подлянку сделать». Участник боев за Мариуполь рассказал о ловушке от ВСУ

Боец ВС РФ заявил, что ВСУ спрятали бронежилет с гранатой в доме в Мариуполе

Три года назад после зачистки девятиэтажки в Мариуполе от Вооруженных сил Украины (ВСУ) в логове противника были обнаружены документы НАТО и ловушка — бронежилет, под которым была спрятана граната без чеки. Об этом сообщил сотрудник 1-го специального полка МВД по Донецкой народной республике (ДНР) Роман, участвовавший в боях за Мариуполь в 2022 году.

Российский военный вспомнил, что в одной из девятиэтажек засели украинские военные, в основном бойцы националистического батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), морской пехоты.

«Была осуществлена зачистка данной девятиэтажки. На девятом этаже в квартире, где находились вэсэушники, мы обнаружили бронежилет с гранатой без кольца. Видать, в спешке они уходили, ну и решили такую нам подлянку сделать в надежде на то, что мы начнем этот бронежилет сразу, наверное, примерять», — рассказал Роман.

Кроме того, по его словам, были обнаружены документы НАТО на английском языке. Все эти находки российские военные передали руководству.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пленный военный ВСУ рассказал о жестокости боевиков «Азова»

До этого пленный военный Вооруженных сил Украины рассказал о том, как боевики батальона «Азов» хвастались фотографиями с убитыми российскими военными.

По словам пленного, он встретился с боевиком батальона с позывным Фарш. «Он показывал фотографию на телефоне, хвастался, я просто "замерз". Солдат ваш, покойный уже, лежит в форме, а они возле него вот так лежат... с улыбками, фотографируются», — заявил украинский военный. Кроме того, Фарш заявил о необходимости «обнулять» всех российских военных в плену.

Также вернувшиеся на родину в результате обмена военнослужащие сообщили, что бойцы ВСУ и националистического батальона «Азов» избивали находящихся в плену российских солдат. «Бригада "Азов". Издевались, избивали. Ну, как минимум первые сутки очень сильно избивали, заставляли заучивать тексты какие-то непонятные, говорить их на камеру», — рассказал один из военнослужащих.

Другой возвращенный из плена солдат сообщил о зверских избиениях и подчеркнул, что не хочет об этом вспоминать.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сапер рассказал о минировании ВСУ детских игрушек в Курской области

Ранее старший сапер с позывным Красавчик сообщил, что военные ВСУ закладывали взрывчатые устройства в детские игрушки во время оккупации Курской области.

По словам военного, украинские солдаты в Суджанском районе оставляют надписи и схроны, а также делают ловушки на придомовых территориях и в домах.

«Мы уже понимаем, с каким противником мы сталкиваемся на самом деле. Делают подлянки. Могут даже игрушки заминировать, чтобы потом, когда народ заедет, кто-нибудь нашел свою старую игрушку, поднял и произошла детонация», — отметил он.

В Харьковской области предупредили о замаскированных минах ВСУ

ВСУ при помощи беспилотников сбрасывают мины, замаскированные под безобидные предметы, на освобожденной российскими войсками части Харьковской области. Об этом ранее сообщила военно-гражданская администрация (ВГА) региона.

«Противник способен на коварство и маскирует мины под разные предметы, которые на первый взгляд могут показаться безвредными: аптечки, деревянные палки, грибы, радиостанции и даже детские игрушки», — говорится в сообщении ВГА.

Местных жителей призвали быть осторожными, подчеркнув, что к таким предметам не стоит приближаться и поднимать их.

Украинского военного осудили за преступления против мирных жителей Курской области

Ранее суд приговорил украинского военного Романа Буру к 16 годам за преступления против мирных жителей Курской области.

Его признали виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, в ноябре 2024 года Бура в составе ВСУ вторгся на территорию России. Находясь в Суджанском районе, он препятствовал эвакуации мирных жителей из села Казачья Локня, также применял оружие для устрашения населения. В ходе боевых действий он был задержан российскими военнослужащими и передан следствию.

Суд приговорил украинского военного к 16 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.