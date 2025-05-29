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22:30, 29 мая 2025Ценности

Звезда «Уэнсдэй» без трусов попала на обложку модного журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: @harpersbazaarus

Американская актриса Дженна Ортега в откровенном виде попала на обложку модного журнала Harper's Bazaar. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого издания.

22-летняя звезда сериала «Уэнсдэй» предстала на размещенном кадре в колготках, бежевых остроносых туфлях и ярко-розовом платье люксового бренда Balenciaga с глубоким декольте. При этом знаменитость подняла низ наряда и продемонстрировала на камеру отсутствие трусов.

Визажисты решили сделать для образа актрисы макияж с акцентом на тени изумрудного цвета. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в пышные кудри.

Ранее сообщалось, что Дженна Ортега повторила образ из сериала «Секс в большом городе» 25-летней давности.

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