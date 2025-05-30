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18:45, 30 мая 2025Ценности

38-летняя Линдси Лохан показала лицо без макияжа и удивила фанатов

Мария Винар

Фото: @lindsaylohan

Американская актриса, певица, модель и дизайнер одежды Линдси Лохан показала естественную внешность и удивила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя звезда «Ловушки для родителей» и «Чумовой пятницы» запечатлела себя на камеру в салоне автомобиля. Она позировала в белой блузе и с распущенными волосами. Кроме того, на ее лице полностью отсутствовал макияж. «Кожа в режиме отпуска», — подписала знаменитость пост, который набрал 129 тысяч лайков.

Поклонники, в свою очередь, решили обсудить натуральную красоту актрисы в комментариях. «Ты такая красивая!», «Выглядишь потрясающе как и всегда», «Если не секрет, что случилось с твоими веснушками?», «Пожалуйста, отведи меня к источнику молодости, из которого ты пьешь», «Вот результат отказа от алкоголя и наркотиков», «Мне нужно выглядеть так же, как ты», — высказывались они.

Ранее Линдси Лохан раскрыла секрет моложавой внешности. В интервью журналу Elle артистка рассказала, что каждое утро пьет коктейль из моркови, имбиря, лимона, оливкового масла и яблока. Также в течение дня она потребляет много зеленого чая, лимонного сока и воды с семенами чиа.

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