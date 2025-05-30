45-летняя певица Слава в нижнем белье снялась в гримерке

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) снялась в нижнем белье в гримерке. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего четыре миллиона подписчиков.

45-летняя исполнительница запечатлела себя в зеркале во время подготовки к концерту. Она предстала на кадрах в черном бра-топе, бретели которого спустила с плеч, и трусах.

Также знаменитость уложила волосы в конский хвост, сделала макияж в стиле smokey eyes и нанесла на ногти темный лак.

Ранее в мае певица Вера Брежнева похвасталась фигурой в облегающем боди.