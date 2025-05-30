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16:43, 30 мая 2025Ценности

47-летняя актриса Анна Ковальчук раскрыла секрет красоты

Актриса Анна Ковальчук назвала отдых и хорошее настроение секретом красоты
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Российская актриса Анна Ковальчук раскрыла секрет красоты. Интервью с ней публикует Starhit.

47-летняя звезда сериала «Мастер и Маргарита» отметила, что нечасто обращается к специалистам за улучшением внешности. При этом уход ей подбирает сестра-косметолог. «Она предлагает мне и уколы, и уходы, и аппараты сейчас очень хорошие безинъекционные, которые не оставляют следов», — указала артистка.

В то же время среди влияющих на привлекательность факторов знаменитость назвала питание, хороший отдых и подкрепление организма изнутри. «Красота ведь в первую очередь идет изнутри. Физически надо поддерживать организм в порядке: нутрициология, витамины, свежий воздух, прогулки, здоровый сон и хорошее настроение, которое влияет на всю нашу гормональную систему. То есть мы лечим, допустим, щитовидку, а в итоге надо просто зарядиться хорошим настроением», — объяснила собеседница издания.

Ранее в мае 46-летняя Елена Летучая снялась в бра-топе и раскрыла секрет стройности.

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