65-летняя российская певица оказалась популярнее SHAMAN и Ольги Бузовой

Певица Надежда Кадышева обошла SHAMAN по числу упоминаний в интернете

Количество публикаций о народной артистке России Надежде Кадышевой в интернете за последние два месяца выросло в четыре раза. Рост интереса к певице зафиксирован как в новостных материалах, так и в контенте от блогеров. Об этом сообщается в пресс-релизе платформы «Дзен» и соцсети «ВКонтакте», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным компаний, 65-летняя Кадышева обошла по популярности в соцсетях SHAMAN, Ольгу Бузову, Басту, Егора Крида, INSTASAMKA, Клаву Коку и Надежду Бабкину. Так, ее упоминали в публикациях в 4,4 раза чаще, чем Басту и в 2,5 раза чаще, чем SHAMAN.

По данным системы аналитики соцмедиа и СМИ Brand Analytics, количество упоминаний Кадышевой в постах и комментариях в соцсети «ВКонтакте» в мае выросло на 32 процента по сравнению с мартом и на 50 процентов — по сравнению с февралем 2025 года.

В апреле сообщалось, что российский нападающий и капитан клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обошел миллиардера Илона Маска по количеству упоминаний в новостях российских СМИ.

