Овечкин обошел Илона Маска

Дзен Новости: Овечкин обошел Маска по количеству упоминаний в российских СМИ

Российский нападающий и капитан клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обошел миллиардера Илона Маска по количеству упоминаний в новостях российских СМИ. Об этом сообщается в пресс-релизе «Дзен Новостей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По информации источника, в марте число публикаций про хоккеиста в СМИ увеличилось в 1,5 раза по сравнению с февралем и составило 5809. По этому показателю он опередил Маска на 10 процентов.

3 апреля Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру до двух. Россиянин забил 892-й гол в матче против «Каролины Харрикейнс».

По прогнозу НХЛ, россиянин превзойдет достижение Гретцки в ночь на 14 апреля в матче с «Коламбус Блю Джекетс».

