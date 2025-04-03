Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет КХЛ — плей-офф|KHL Playoff. 5-й тур
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет КХЛ — плей-офф|KHL Playoff. 5-й тур
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия — Премьер-лига|30-й тур
12:41, 3 апреля 2025Спорт

Овечкин обошел Илона Маска

Дзен Новости: Овечкин обошел Маска по количеству упоминаний в российских СМИ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: James Guillory-Imagn Images / Reuters

Российский нападающий и капитан клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обошел миллиардера Илона Маска по количеству упоминаний в новостях российских СМИ. Об этом сообщается в пресс-релизе «Дзен Новостей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По информации источника, в марте число публикаций про хоккеиста в СМИ увеличилось в 1,5 раза по сравнению с февралем и составило 5809. По этому показателю он опередил Маска на 10 процентов.

3 апреля Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру до двух. Россиянин забил 892-й гол в матче против «Каролины Харрикейнс».

По прогнозу НХЛ, россиянин превзойдет достижение Гретцки в ночь на 14 апреля в матче с «Коламбус Блю Джекетс».

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил всему миру торговую войну. Как это отразится на России?

    На прощание с американскими солдатами в Литве приехал президент

    В российском городе рухнула стена жилого дома

    В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на Белгородскую область

    УЕФА почтил память погибшего на СВО российского футболиста

    Склонявший знакомых вступать в ВСУ россиянин получил 11 лет колонии

    Населенные пингвинами острова оказались поставщиками машин в США

    Акции американских компаний резко подешевели после введения Трампом новых пошлин

    На Украине раскрыли инициатора попытки задержания Залужного

    Сыщики вышли на след загадочного похитителя крестов и барельефов с кладбища Петербурга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше