НХЛ обновила дату рекорда Овечкина

НХЛ: Овечкин побьет рекорд Гретцки 14 апреля в матче против «Коламбуса»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила возможную дату установления российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным нового рекорда по числу голов в регулярных чемпионатах. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Утверждается, что при сохранении текущей результативности рекорд Овечкина будет установлен в ночь на 14 апреля в домашней игре «Вашингтона» с «Коламбус Блю Джекетс». До конца текущего регулярного чемпионата «Кэпиталз» осталось провести семь матчей.

Прежде Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ до двух шайб. 39-летний россиянин забил свой 892-й гол в матче с клубом «Каролина Харрикейнз», его команда уступила 1:5.

Ранее Александр Овечкин высказался о приближении к рекорду Гретцки. Процесс он назвал «классным временем», которым нужно наслаждаться. «Безусловно, это особенный момент», — сказал хоккеист.

