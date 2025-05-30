Аренда квартир в России подорожала впервые за долгое время

«Ведомости»: Ставки аренды жилья в России выросли впервые за 8 месяцев

Впервые за долгое время в России подорожало съемное жилье — арендные ставки в крупных городах начали расти после перерыва в восемь месяцев. Об этом сообщают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

По данным ЦИАН, в мае 2025 года аренда однокомнатной квартиры в среднем обойдется в 30,8 тысячи рублей в месяц — на 1,3 процента дороже, чем в апреле. Темпы роста цен уже заметно ускорились: две недели назад фиксировали подорожание на 0,1 процента, а неделю назад — уже на 0,4 процента. Специалисты связывают это с сокращением предложения и сезонностью.

В «Мире квартир» и «Этажах» тоже заметили рост цен на съемное жилье, а в «Яндекс Аренде» считают, что ставки найма не увеличились и держатся на уровне 34 тысяч рублей в месяц.

Лидирует по подорожанию аренды Санкт-Петербург — там съемные «однушки» выросли в цене на 8 процентов, до 43,2 тысячи рублей в месяц. Эксперты объясняют такую динамику уменьшением экспозиции и началом туристического сезона. Значительный рост также показали Пермь и Волгоград (плюс 4 процента), а в Москве, наоборот, съемные квартиры стали немного дешевле — отрицательная динамика, по разным данным, достигает 0,3-0,9 процента.

Ранее эксперты спрогнозировали, что во второй половине 2025 года аренда жилья в России может резко подорожать — цены рискуют вырасти на 10 процентов.