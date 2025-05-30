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12:45, 30 мая 2025Россия

Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: ВС России взяли под контроль Кондрашовку в Харьковской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Кондрашовку в Харьковской области. Об этом говорится в сводке Минобороны о событиях в зоне спецоперации в Telegram.

Населенный пункт заняли военнослужащие группировки войск «Запад», отметили в военном ведомстве.

Выбить противника из Кондрашовки удалось благодаря решительным действиям российских солдат, подчеркнули в Минобороны.

Армия России продолжает развивать наступление в Харьковской области. 29 мая Минобороны сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Строевка Харьковской области.

ЖЗЛ
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