Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

Минобороны: ВС России взяли под контроль Кондрашовку в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Кондрашовку в Харьковской области. Об этом говорится в сводке Минобороны о событиях в зоне спецоперации в Telegram.

Населенный пункт заняли военнослужащие группировки войск «Запад», отметили в военном ведомстве.

Выбить противника из Кондрашовки удалось благодаря решительным действиям российских солдат, подчеркнули в Минобороны.

Армия России продолжает развивать наступление в Харьковской области. 29 мая Минобороны сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Строевка Харьковской области.