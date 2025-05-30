Стримера арестовали за похищение бывшей возлюбленной

Американского стримера Lil Gara арестовали за похищение бывшей возлюбленной

Американского стримера Lil Gara (настоящее имя — Тимоти Брукс), прославившегося благодаря онлайн-трансляциям на платформе Twitch, задержали в Майами за похищение бывшей возлюбленной — блогерши, известной как Indiyabb, которую он ранее поймал на измене в прямом эфире. Об этом пишет портал Dexerto.

Отмечается, что стримера арестовали по обвинению в похищении девушки с применением оружия. Также ему предъявили обвинения в краже со взломом, сопровождавшейся нанесением побоев, и скрытом ношении оружия.

В настоящий момент Брукс находится под стражей. Ему пока не назначили залог.

Indiyabb, пережившая похищение, вышла на связь с подписчиками и заявила, что в результате едва не лишилась жизни. Она пообещала позднее раскрыть подробности произошедшего.

В апреле 2024 года сообщалось, что Брукс случайно узнал о неверности Indiyabb во время онлайн-трансляции. Стример обнаружил доказательства измены девушки, когда взял ее телефон, чтобы поискать рестораны рядом.