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18:37, 30 мая 2025Интернет и СМИ

Стримера арестовали за похищение бывшей возлюбленной

Американского стримера Lil Gara арестовали за похищение бывшей возлюбленной
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Lil Gara

Lil Gara. Фото: Miami Dade County

Американского стримера Lil Gara (настоящее имя — Тимоти Брукс), прославившегося благодаря онлайн-трансляциям на платформе Twitch, задержали в Майами за похищение бывшей возлюбленной — блогерши, известной как Indiyabb, которую он ранее поймал на измене в прямом эфире. Об этом пишет портал Dexerto.

Отмечается, что стримера арестовали по обвинению в похищении девушки с применением оружия. Также ему предъявили обвинения в краже со взломом, сопровождавшейся нанесением побоев, и скрытом ношении оружия.

В настоящий момент Брукс находится под стражей. Ему пока не назначили залог.

Indiyabb, пережившая похищение, вышла на связь с подписчиками и заявила, что в результате едва не лишилась жизни. Она пообещала позднее раскрыть подробности произошедшего.

В апреле 2024 года сообщалось, что Брукс случайно узнал о неверности Indiyabb во время онлайн-трансляции. Стример обнаружил доказательства измены девушки, когда взял ее телефон, чтобы поискать рестораны рядом.

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