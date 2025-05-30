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11:31, 30 мая 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев описал жизнь в России фразой «дают — бери, бьют — беги»

Блогер Лебедев заявил, что в России есть много возможностей для развития
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что в России молодые люди имеют много возможностей для развития карьеры. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Такого исторического шанса, как сейчас, вообще никогда не было в истории России», — заявил блогер. По его словам, в настоящее время страна находится на пике возможностей. Он посоветовал молодым людям использовать этот «жирнючий шанс», чтобы обустроить свою жизнь.

Лебедев добавил, что молодые люди могут попробовать жить и в других странах, однако подчеркнул, что в России им легче будет добиться успехов из-за понятного законодательства и отсутствия языкового барьера. «Нужно этим моментом пользоваться, наслаждаться, пока дают. Как говорила моя соседка в деревне в свое время: "Дают — бери, а бьют — беги"», — вспомнил крылатую фразу дизайнер.

Ранее Лебедев заявил, что из-за действий Запада в России растет патриотизм. По его словам, отношение к россиянам в западных странах побуждает их оставаться в родной стране.

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