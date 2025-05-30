Банк России высказался о запрете на снятие наличных

ЦБ: Информация о запрете на снятие наличных не соответствует действительности

Информация о том, что с 1 июня в России ограничат снятие наличных через банкоматы, не соответствует действительности. Соответствующее опровержение опубликовано в Telegram-канале регулятора.

Там уточняется, что в апреле закон о банках и банковской деятельности дополнили новой статьей. Согласно последней банки при выдаче наличных денег через банкоматы обязаны проводить антифрод-мероприятия. Иными словами, речь идет о таких мерах, которые должны уберечь клиента от действий мошенников.

«Если банк выявит, что клиент пытается снять деньги в банкомате под влиянием мошенников, то он должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных — не больше 50 тысяч рублей в сутки», — напомнил регулятор.

По словам бывшего руководителя ЦБ в России всегда будут категории граждан, предпочитающие наличные рубли. Впрочем, подавляющая часть участников сделок станут выбирать безналичные расчеты. Но 5-10 процентов останутся поклонниками наличных. Одной из причин этого станет стремление избежать уплаты налогов.