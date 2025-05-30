Байден после диагностированного у него рака впервые выступил с речью

NYP: Байден призвал защищать демократию после диагностированного у него рака

Президент США Джо Байден призвал защищать демократию в первой речи после диагностированного у него рака. Его слова приводит газета The New York Post (NYP).

«Они просят нас оставаться верными тому, что представляет собой Америка. Они не просят нас выполнять их работу. Они просят нас делать нашу — защищать страну здесь и сейчас, защищать демократию», — сказал экс-президент, говоря о павших в бою военнослужащих.

Ранее в Минюсте США захотели засудить бывшую первую леди Джилл Байден из-за обнаруженного у ее супруга рака простаты. В частности, ведомство указывает, что Джилл знала о болезни мужа, однако настаивала на его выдвижении на президентские выборы 2024 года.