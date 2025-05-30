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01:46, 30 мая 2025Культура

Бэнкси показал свою новую работу

Анонимный уличный художник Бэнкси показал новую работу, скрыв ее местонахождение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: @banksy

Британский уличный художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил свою новую работу. Снимок появился в его официальном аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Новая работа представляет собой маяк на бежевой стене и надпись «Я хочу быть тем, что вы видите во мне». На тротуаре нарисована тень от дорожного столба. При этом художник скрыл местонахождение граффити.

В декабре прошлого года Бэнкси выложил фото нового граффити, на котором изображена женщина и младенец. Пользователи усмотрели в этих образах намек на Божью Матерь и Иисуса Христа. Некоторым изображение показалось кощунственным и оскорбительным для представителей христианских религий.

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