Бэнкси показал свою новую работу

Анонимный уличный художник Бэнкси показал новую работу, скрыв ее местонахождение

Британский уличный художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил свою новую работу. Снимок появился в его официальном аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Новая работа представляет собой маяк на бежевой стене и надпись «Я хочу быть тем, что вы видите во мне». На тротуаре нарисована тень от дорожного столба. При этом художник скрыл местонахождение граффити.

В декабре прошлого года Бэнкси выложил фото нового граффити, на котором изображена женщина и младенец. Пользователи усмотрели в этих образах намек на Божью Матерь и Иисуса Христа. Некоторым изображение показалось кощунственным и оскорбительным для представителей христианских религий.